¿Buscando qué ver? Escuche Del Zapping al Play →

Muchas veces nos gastamos más tiempo buscando qué ver, y terminamos repitiendo series o películas, por eso llega Del Zapping al Play, el primer capítulo de Now, el podcast de #MiTransformaciónDigital. Seguramente tienes una lista de películas o series que un amigo te recomendó, también una lista que por mucho tiempo has postergado y siempre terminas viendo lo mismo, o peor aún, no viendo nada.

Tranquilo, no es algo que solo te pase a ti, sobre todo ahora que hay tantos contenidos para ver, y tantas plataformas disponibles. Pero, ¿qué ver?; ¿Cómo escoger la serie o película que me enganche y sea la mejor elección?, ¿tiene o no que ver, mi estado de ánimo, mi compañía y el día? La respuesta es sí.

Como sabemos que la elección no es nada fácil, llega el primer capítulo de nuestro podcast NOW: Del Zapping al Play, un capítulo no solo para saber qué ver, sino cómo escogerlo. Así que bienvenido y dale Play---> Acá más información sobre empresas digitales: www.empresasmasdigitales.com