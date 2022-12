"Cabañas más que un entrenador, fue un padre y un amigo": Víctor Pacheco

'Pachequito' fue otro de los hombres de fútbol que fue dirigido en América por el histórico paraguayo, que falleció este lunes en su país.

Víctor Danilo Pacheco se notaba sentimental y afligido. Este lunes cuando atendió la llamada de Gol Caracol.com, el antiguo volante de creación atlanticense mostró tristeza y melancolía ante el prematuro y sorpresivo fallecimiento de Roberto Cabañas, a quien primero admiró como jugador y después lo tuvo como técnico en América de Cali en la temporada 2007.

"Cabañas era un gran motivador, una persona que siempre nos estaba motivando. Tanto a mí, como a Javier Reina nos hablaba mucho, y más que un entrenador, fue un amigo, como un padre", indicó 'Pachequito' en primera instancia.

"Levantarse este lunes con esa noticia, me duele en lo más profundo de mi corazón porque conocí a la persona, fuera del campo teníamos una muy buena relación y es lamentable lo que le ha sucedido al 'profe'", prosiguió Pacheco.

¿Cabañas fue un jugadorazo y le gustaba el fútbol técnico y bien jugado?

"Sí, claro. En los entrenamientos daba gusto verlo entrenar con nosotros y él también se ponía a practicar con el grupo. Era bueno verlo definir y ver cómo hacía sus cabañuelas. Me sorprende hoy que ya no siga con nosotros, porque era un tipo muy vital, activo, que siempre estaba preparándose para estar bien en lo físico. Quería mostrarle siempre a sus jugadores que estaba con ganas y deseos de trabajar y no ser de esos entrenadores que simplemente se pierden".

¿Por su amistad había vuelto a hablar con Roberto?

"Siempre hablé con él, hace como dos o tres meses charlamos. Estaba bien y tranquilo. Por eso me sorprendió tanto esa noticia de su muerte. Estoy consternado".

¿Algún recuerdo en especial de Cabañas?

"Uno se acuerda de las enseñanzas, de lo que decía cuando se hacían los ejercicios de definición y de las llamadas 'Cabañuelas', que eran espectaculares. Además, al final de los entrenamientos Roberto se sentaba a hablar contigo, era muy carismático, vivía siempre eléctrico, en movimiento y por eso fue especial".