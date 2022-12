Caerse de una bicicleta provocó que Nicolás Benedetti se dedicara al fútbol

El nuevo mediocampista de América de México reveló este jueves que su llegada al fútbol se dio luego de caer de una bicicleta cuando era niño.

Nicolás Benedetti, nacido en 1997, montaba bicicleta cuando una caída en las calles de Cali, lo llevó a patear el balón y a descubrir nuevas habilidades.

"Me fui de frente y perdí tres dientes. Fue por culpa de un policía que paraba el tránsito. Le cogí miedo a la bicicleta y mi padre para sacarme del problema me llevó a jugar fútbol. De pronto, sin darme cuenta, empecé a escalar peldaños", cuenta.

En el 2015, la joya de la cantera del Deportivo Cali que había llamado la atención de la prensa, fue puesto en el campo de juego ante La Equidad. Benedetti, 10 minutos después de haber ingresado, colocó el balón en la red lejos del arquero rival.

"Por mi cabeza pasaron muchos recuerdos mientras celebré,lo de la bicicleta, la mirada de mi padre al verme subir en las inferiores y la cara de mi técnico Fernando Pecoso al darme la oportunidad. Fue el debut e hice un gol, algo maravilloso y desde ahí no he parado de soñar", asegura.

En el América de México, equipo al que arribó en enero, ya colocó su primera anotación, en el juego de la Copa Mx ante Pachuca el pasado martes con un estético cabezazo.

"Este es un club grande, lo sabía desde antes de viajar a México y anotar me llena de regocijo porque puedo hacer más por mi carrera. Mi ídolo de niño era James Rodríguez y quiero hacer una trayectoria internacional como él, así que empezar en el América con buenas sensaciones es lo mejor, ahora quiero ser titular", confiesa.

La presión y la expectativa que ha levantado Benedetti en México le han orillado a tomar las cosas con calma para no dar paso en falsos. Cree que con tranquilidad y adaptándose al equipo, podrá rendir mejor.

"Me ayuda que en el América hay colombianos. Vengo de un equipo en el que había presión, entonces los comentarios de la gente no me afectan, al contrario, quiero que se identifiquen con mi fútbol y personalidad. Tengo las condiciones para trascender aquí", concluyó.