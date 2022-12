Cagliari está feliz con el interés del Inter por Vidal, porque pueden quedarse con Nainggolan

Walter Zenga, estratega del Cagliari, habló en una entrevista para ‘TeleLombardia’ y comparó al mediocampista belga con el chileno Arturo Vidal, quien suena para el Barcelona.

Walter Zenga, entrenador italiano del Cagliari, habló en medio de una entrevista para un medio local, en donde se refirió sobre el fichaje de Arturo Vidal por el Inter de Milán.

“Cuando he escuchado que el Inter quería a Arturo Vidal, me he preguntado por qué motivo lo buscaban teniendo a Radja Nainggolan”, dijo el italiano.

Así, en Cagliari reciben muy bien esta declaración. Pues, el belga, quien está bajo las órdenes de Zenga, está cedido a préstamo esta temporada en el equipo isleño, donde el propio técnico ha manifestado el interés en que se renueve el préstamo.

“Si el Inter lo deja un año más en el Cagliari, seré el hombre más feliz del mundo", afirmó el entrenador. Y es que, Nainggolan se ha convertido en un jugador importante en el medio campo del Cagliari, desde donde ha aportado cinco goles y seis asistencias.

