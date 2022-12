Cannavaro: “Llamé a Capello cuando estuve en el Madrid y le dije que no podía aguantar más”

El exjugador italiano confesó en una entrevista que sus primeros meses en la ‘casa blanca’, en 2006, fueron un ‘infierno’, pero que luego se pudo reponer y salir como figura del madridismo.

Fabio Cannavaro, una de las grandes figuras del fútbol italiano, reconoció para ‘Sky Sports Italia’ cómo vivió su primera fase en el Real Madrid, donde aceptó que fue muy complicado.

“Al principio, tuve tres meses difíciles allí. El de España era un fútbol completamente diferente, más individual, no colectivo”, manifestó el exjugador campeón del mundo 2006.

Igualmente, Cannavaro recordó que “se acercaba la Navidad, y todavía no tenía casa, vivía en un hotel. Llamé a Capello y le dije que no podía aguantar más, pidiéndole que me dejara descansar. Él me miró y respondió claramente: ‘No lo entendiste, no te quito’”.

Además, la estrella italiana reconoció además que “allí entendí su calidad, allí conocí al verdadero Capello. En la ‘Juve’ tenía un equipo muy fuerte, tanto que en la final de Berlín entre Italia y Francia había muchos jugadores de la Juventus”.

Es importante destacar que Fabio Cannavaro estuvo en el Real Madrid durante tres temporadas entre 2006 y 2009, antes de regresar a la ‘Juve’.

