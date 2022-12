‘Caremonja’ y el lado más íntimo del ‘Tino’ Asprilla, su amigo: “Si hay algo que tiene grande, es el corazón”

Este 9 de noviembre el otrora jugador de la Selección Colombia cumplirá 50 años de vida y desde ya, se espera que la celebración sea por todo lo alto. A continuación, la otra faceta del exjugador tulueño.

El nombre de Víctor Manuel Osorio no le diría mucho a la gran mayoría de colombianos. Sin embargo, en el mundo de la publicidad es un tipo con un sinnúmero de premios y reconocimientos en los mejores festivales del mundo, en esta disciplina.

Ahora, si en el país se nombra el apodo de ‘Caremonja’, más de uno lo reconocería: “El mejor amigo de Faustino ‘El Tino’ Asprilla”. Ambos, a través de los años han forjado una amistad entrañable. Han estado juntos desde que eran niños y por eso, no hay nadie mejor que él, para contar el lado más íntimo de uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol colombiano.

Al otro lado de la línea está ‘Caremonja’, quien es el mismo de siempre: al hablar arrastra las oraciones, cambia al final la ‘ene’ por la ‘eme’ y su pronunciación se hace más fuerte al pronunciar la ‘ese’, la cual a veces es cambiada por la ‘jota’.

“Mirá, lo primero que me produce ‘Fausto’, es una sonrisa en la cara. Siempre lo recuerdo con alegría. Cada vez que hay un encuentro con él, es una situación jocosa y amena. Es lo que nos ha unido por tantos años de amistad. Nos reunimos para reírnos y no para lamentarnos. Aunque haya habido situaciones que lastiman el corazón, en sus 50 años de vida, son más las alegrías que las tristezas”, dice antes de meterle un chiste a su respuesta; como lo haría a lo largo de la charla.

“Desde que nació, un 9 de noviembre de 1969 (número que le encanta a ‘Fausto’) siempre ha tenido problemas de denuncios. Lo registraron un 10 de noviembre y su papá tuvo que denunciar para que cambiaran la fecha”, asegura ‘Caremonja’, quien se conoció desde los 13 años con ‘El Tino’, a quien invitaba a jugar fútbol al Club Campestre, de Tuluá, porque con él en su equipo, nadie les ganaba.

¿Qué recuerda de esa época?

“Es de hace por ahí 36 años. A ‘Fausto’ le decíamos ‘siete chichos’. Lo que más recuerdo es que vivía muy aporreado porque parecía un ‘mico’: se subía a los palos de guayaba, a cualquier arbusto que veía, se la pasaba brincando por todos lados. Incluso ese apodo se lo puso su mamá, Marcela, a quien ‘Fausto’ le sacó su parte alegre y jocosa”.

¿Cuántas veces tuvo que ‘taparle’ las embarradas al ‘Tino’?

“Son incontables. Por ahí dicen que yo soy el novio de ‘Fausto’, porque cada vez que él hacía algo, yo respondía: ‘no vio que no lo hizo’. Pero mirá que todas las situaciones mediáticas en las que ‘Fausto’ ha tenido cierto tipo de confrontaciones, yo no he estado allí. De pronto son amigos que no lo han sabido aconsejar o son amigos que por ahí hacen el acto indebido y se lo inculcan al famoso que es ‘Fausto’. Entonces cuando estamos juntos no pasan esas situaciones porque son momentos más medidos. Y él con los años ya ha madurado en ese tipo de cosas”.

¿Cuántos cumpleaños ha pasado con él?

“Alrededor de unos 20. Muchas botellas se han rodado por debajo de la mesa. Ahora he pasado muchos más, desde que dejó el fútbol”.

¿Y cómo va a ser este?

“Pues uno se imagina que ‘Fausto’ siempre se preparó para los 50 años y que su fiesta va a ser algo del otro mundo. Pero desafortunadamente él está sufriendo del ácido úrico desde hace un año y desde hace tres meses lo tienen en una dieta rigurosa. No puede consumir alcohol. Entonces yo le dije: ‘está bien que no pueda tomar, pero usted puede seguir comprando'. Entonces para la fiesta, al menos, que compré Caltrate para que se la pase ‘chupando’ algo.

Aunque sin duda, cuando hay tantos amigos no hace falta trago, solamente anécdotas e historias. Van a estar muchísimos amigos del fútbol: Freddy Rincón, ‘El Pibe’, Higuita, ‘Aristi’, Harold Lozano y varios jugadores que estuvieron con él en Europa. Son muchos jugadores que alzaron bastantes copas, y no de trago”.

¿El ‘Tino’ es el que tuitea o tiene Community Manager (CM)?

“Las dos. Él a veces no tiene tiempo de escribir, entonces le manda por interno a su CM, que es Carlos Escobar, para que le suba el contenido. O en ocasiones me pone a mí a que edite algún video y yo se lo mandó a Escobar. La gente siempre tiene esa duda de quién es el que escribe, pero la verdad no sale nada si la autorización de ‘Fausto’. Él siempre es el autor intelectual”.

¿Ha llorado con él?

“De la risa, muchas veces. Pero solo una vez con sentimiento. Si hay algo que lo marcó y le ha llegado al corazón, fue la muerte de su mamá. Una vez estábamos en Medellín y andábamos hablando y gozando; cuando me empezó a contar muchas cosas muy íntimas de su mamá. De cómo era ella de ‘gozetas’ y de lo que vivieron juntos. Entonces nos estábamos riendo, cuando en un momento empezó ‘Fausto’ a llorar y yo también. Fue una sensación de vacío”.

¿Cuál ha sido el momento más feliz que hayan compartido?

“Hubo una época que me marcó mucho y era cuando me iba de vacaciones a Italia, mientras ‘Fausto’ jugaba en el Parma. Nos divertíamos mucho. De esos momentos quedaron varias historias. Cada que nos encontramos contamos las mismas anécdotas y nos volvemos a reír como si hubiera sido ayer”.

¿Cómo describe su amistad?

“Es una amistad genial, trasparente y honesta. Yo la resumo en una frase: el que es amigo de muchos, no es amigo de nadie. Porque la amistad es un valor, que no se le entrega a tantos.

¿En una palabra como definiría a Faustino Asprilla?

“Es un tipo extraordinario. Y no lo digo por sus dotes futbolísticos, ni por los físicos; si no porque le pasan unas güevonadas”.

Al final, se dan por concluidas las preguntas, procedo a despedirme, pero un “esperaté, esperaté; que aquí tenía anotadas unas cosas”, interrumpe el adiós.

- “Vos sabés que todo el mundo molesta a ‘Fausto’ por sus atributos físicos; pero yo sí puedo decir que es lo que tiene más grande: el corazón. Jamás habrá una persona con un corazón tan grande como el de él”

- “’Fausto’ tiene la maña, que al hablar saca la lengua y es porque le encanta pagar todas las cuentas, entonces se prepara para hacerlo”

- “Antes, su comida favorita eran los frijoles; ahora, le gusta la carne en bistec y las pastas. Pero si hay algo que no come, es del prójimo”.

- “Es el número uno en endulzar oídos. Nadie le gana en eso”.

- “Si uno le pregunta: ¿qué prefiere, rubias o morenas?, él te va responder que la que le dé el número de teléfono”.