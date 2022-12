Carles Puyol y sus inicios: “Comencé como arquero, no tenía miedo y me le tiraba todo” Carles Puyol y sus inicios: “Comencé como arquero, no tenía miedo y me le tiraba todo”. El exjugador, quien hizo toda su carrera en el Barcelona, se refirió a cómo empezó en el fútbol y las posiciones en la cancha en las que estuvo.