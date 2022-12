Carli Lloyd fue escogida como la mejor jugadora del 2016, por la FIFA

La jugadora estadounidense fue elegida este lunes como mejor futbolista del mundo en 2016, en la ceremonia de entrega de los premios de la FIFA, denominados 'The Best'.

"Honestamente no esperaba esto. Melanie y Alemania, y Marta con Brasil hicieron una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sólo puedo dar las gracias a mis compañeras. Juego con algunas de las mejores jugadoras del mundo, y sin ellas no podría estar aquí. Muchas gracias a los fans que votaron por mí y a todos los que me apoyan", expresó la jugadora luego de recibir su premio de manos del exdelantero argentino Gabriel Batistuta.

Lloyd repite de esta manera, ya que en 2015 fue elegida como la mejor jugadora del mundo.