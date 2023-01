Carlo Ancelotti pasa la página con Aurélien Tchouaméni: "Ya se disculpó con compañeros y afición"

Carlo Ancelotti , técnico italiano del Real Madrid , aseguró que su jugador Aurélien Tchouaméni se equivocó por marcharse a París a ver un partido de la NBA, el pasado jueves, mientras estaba jugando su club en la Copa del Rey, pero dio el tema por zanjado tras la disculpa del centrocampista francés.

Ancelotti desconocía el viaje de su jugador a París el pasado jueves, para presenciar el partido de la NBA en Europa que enfrentaba a los Chicago Bulls y los Detroit Pistons, a la misma hora que el Real Madrid se jugaba su continuidad en la Copa del Rey, en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal.

"Ha hecho pública su disculpa, creo que se ha equivocado", reconoció en rueda de prensa Ancelotti cuando fue preguntado por el centrocampista francés, que sigue de baja por un problema muscular.

"Se ha disculpado públicamente con compañeros y afición. Es un chico joven que se ha equivocado una vez y el tema se ha acabado. El jugador está recuperando y ojalá pueda volver pronto la próxima semana", añadió el técnico madridista esperando el regreso de su jugador.

Cabe resaltar que el centrocampista francés sufre una lesión en el sóleo, siendo este el motivo de peso, por el que ha estado fuera de las canchas. Tchouaméni ya se perdió los partidos de la Supercopa de España y se perderá también los próximos, empezando por la visita liguera a San Mamés.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", fueron as palabras del francés, que fue fuertemente criticado por presenciar el partido de la NBA en Europa que enfrentaba a los Chicago Bulls y los Detroit Pistons, en ves de observar el encuentro de Real Madrid por Copa del Rey, donde definió su paso a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Actualmente, el Real Madrid es segundo de la Liga de España con 38 puntos, a tres del líber: Barcelona, con quien cayeron en la Supercopa por 1-3, en el primer título del 2023.

En cuanto a la Copa, el conjunto blanco se enfrentará al Atlético de Madrid el próximo jueves 26 de enero, por el pase a las semifinales, así como en la Champions League, donde se verán las caras contra el Liverpool por los 'octavos' el 21 de febrero.