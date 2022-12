Carlos Bilardo se defiende de demanda por acoso sexual: “No toqué a nadie, está loca”

El entrenador campeón del mundo en 1986, fue denunciado por una taxista en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Claudia Tripi, de 53 años, afirmó que Carlos Bilardo presuntamente acoso sexualmente de ella en un viaje que la taxista realizó con él a finales de octubre.

La mujer relató que el haberle entregado un dulce a Bilardo desencadenó todo. "Lo hice gentilmente, porque yo compro caramelos para mis pasajeros, les convido y ellos me dan las gracias, es un servicio más. Él lo pela y me dice 'tomá', estiro la mano pensando que me iba a dar el papel para que yo lo tire, pero no, me da el caramelo y me dice: ’chúpalo primero tú que después lo chupo yo”.

Según Tripi, en ese momento Bilardo la invito a salir, pero ella le dio un número falso. “Bueno, te voy a invitar a salir, a comer algo a un lugar muy lindo, y te voy a invitar a un lugar muy íntimo”, le habría dicho el entrenador.

Bilardo, de 78 años, se defendió de las acusaciones a las que calificó como irrisorias. ¿Me denunció por qué? ¿Que me dio un caramelo? Yo no como caramelos, me hacen mal. No, no le pido teléfonos a las mujeres porque después hablan”, sostuvo el técnico al diario ‘Clarín’ de Argentina.

“Te lo juro por mi hija. Está loca. Yo no le pido nada a nadie. No sé cómo carajo nace esto. Tengo ganas de hacerle juicio yo. Puede haber viajado con ella, pero ¿cómo voy a invitarla a salir? Yo estoy casado. ¿Cómo le voy a decir eso?", afirmó Bilardo también en el programa ‘Primicias Ya’, de su país.