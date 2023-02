Carlos 'La Gambeta' Estrada: "El estilo del gambeteador nace con él, pero se va perfeccionando"

El pasado miércoles, el CIES Football Obsertavory publicó un estudio sobre los mejores regateadores del mundo, arrojando como resultado a Ousmane Dembéle en el primer lugar. Sin embargo, en el TOP 10 sobre sale la presencia de Sebastián Villa, colombiano que milita en el Boca Juniors.

Cabe resaltar que en el listado también aparecen otros jugadores nuestro país y otro futbolistas estelares a nivel mundial. Por eso, este jueves, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el exjugador Carlos 'La Gambeta' Estrada dio sus impresiones sobre el tema al ser uno de los máximos exponentes del regate en la historia de Colombia.

A continuación las declaraciones de Carlos 'La Gambeta' Estrada:

*Sobre su talento a la hora de gambetear

"Yo pienso que el gambeteador, o sea el estilo del jugador, nace con él, pero se va perfeccionando y moldeando en la medida en que vaya entrenando y mejorando su estilo. La verdad es que yo desde Tumaco, desde pequeñito, era un gambeteador. ¿Por qué? Porque veía en la cancha, al frente de mi casa, a maestros como Willington Ortiz, el mismo Eladio Vázquez. Y no solamente ellos, que fueron los que sobresalieron y hubo un fútbol impresionante. Habían otros tan buenos o mejores que Willington y Eladio Vázquez.

Publicidad

¿Usted considera que hay una gambeta clásica y hay otra gambeta que es más industrial?

"Sí, a ver, en el caso de haciendo un pequeño cuadro comparativo y respetando las proporciones, yo le aprendí al maestro Willington, yo quería amagar, cambiar de ritmo, fintar, engañar con el cuerpo. Yo veía al maestro Willington y quería hacer lo mismo y la verdad es que me gustó. O sea, me dio resultado porque después algún día me bautizaron como 'La gambeta'. Otro caso especial y se los comento, ahorita que ustedes están en este tema, Harry Castillo me dice, me cuenta, me comenta que él en Tumaco cuando me veía jugar o yo iba a Tumaco, porque yo ya estaba fuera de Tumaco, él también me imitaba, imagínese hasta el punto de que Harry fue uno de los mejores gambeteadores".

¿Usted qué edad tenía cuando estaba Willington Ortiz y qué edad tenía Harry Castillo cuando lo vio jugar a usted?

"Se habla de la teoría de la edad fotográfica, donde los pelados todo lo que ven lo consumen, se les queda inmediatamente en el cerebro. Hasta los 15 años que nos vinimos de Tumaco a Buenaventura, yo veía a esos maestros, desde siempre los miraba y los admiraba además. Me cuenta Harry que él me cogía la camiseta por detrás, que iba al estadio y quería hacer lo mismo, o sea, tan es así que Harry aprendió a hacer la bicicleta, o sea, ya eso más que gambeta era malabarismo".

¿Por qué ese tipo de jugadas son más a veces de los extremos que de los volantes y hasta los centros delanteros?

"Pienso que es la condición para desbordar, para superar al adversario, más que yo lo hacía, ¿Cómo se dice? Pensando en el equipo, no era para ridiculizar al adversario, sino más pensando en el equipo. Yo sé que, y ustedes todos sabemos que en el caso de los argentinos, les encanta hacer túneles, hacen cosas, bueno, no he visto muchas bicicletas por allá, pero cuando se las hacen a ellos, se enojan muchísimo, de hecho, en un torneo, Copa Preolímpico de Bolivia, en 1987, yo le hice una bicicleta a lateral derecho, que no recuerdo el nombre, era del River Plate, y cuando me hicieron el foul, me caí, y me vinieron a dar patada y trompada y escupitajo. La idea es superar al adversario y pensar en el equipo. Otro que también creo que alcancé a hacerle alguna bicicleta fue a Juanito Moreno.

Publicidad

¿El gambeteador se hace o se nace?

"No, no, el talento nace. La gambeta, todos esos detalles, se van formando en la medida en que, como dice nuestro buen amigo, se va desarrollando y perfeccionando en la medida en que uno va mirando a los maestros. Cuando ya uno quiere imitar a los maestros, realiza las acciones y algunas salen, otras no creo que salgan tan bien.

Para usted que es dueño del nombre, la Gambeta Estrada, ¿Quién es más gambeteador, Messi o Neymar?

"Neymar es más hábil y ágil en espacios reducidos. Messi es excelente en espacios reducidos, en cambios de ritmo, en espacios largos, en todo".