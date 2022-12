"Carlos Tévez es un jugador distinto, desde que se encuentre bien le da mucho a Boca"

Jorge Amor Ameal, presidente de los 'xeneizes', habló este viernes del 'Apache', con quien se tiene que entrar a conversar para la renovación de su contrato.

Carlos Tévez se convirtió en uno de los bastiones de Boca Juniors, en la obtención del título de campeón de la última Superliga Argentina y fue clave su nivel en el esquema montado por Miguel Russo.

Ahora el atacante es tema en su país, debido a la renovación que tiene que buscar el equipo azul y oro. Y en medio de esa situación laboral, el presidente Jorge Amor Ameal llenó de elogios al 'Apache'.

"Tevez está muy bien, con muchas ganas, trabajando fuerte en el lugar donde él se encuentra. Realmente está muy bien. Cuando nosotros llegamos al club se decía que Carlitos estaba jubilado, que había que traer a Guerrero porque no teníamos gol, y yo me acuerdo que decía siempre que si Carlitos estaba bien Boca no necesitaba refuerzos. Eso lo dije desde el primer día, y me llovían las críticas de todos lados", le dijo el dirigente a 'Radio Rivadavia'.

Además, Amor Ameal agregó que "Carlitos quiso y puso lo que tenía que poner y demostró ser un jugador distinto, porque es distinto, y en la medida que él esté bien y que tenga ganas olvidate que nos va a dar satisfacciones".