Carlos Tévez: "Teófilo nos irrespetó como colegas y también a la gente de Boca"

El delantero argentino contó por qué no saludó al colombiano en el partido de Copa Libertadores entre el cuadro ‘xeneize’ y Atlético Junior, el pasado 2 de mayo.

El delantero argentino de Boca Juniors Carlos Tévez, recientemente campeón con su equipo de la Superliga argentina, se refirió al episodio en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, cuando dejó con la mano estirada a Teófilo Gutiérrez, del Junior, en el momento en que los jugadores de ambos equipos se saludaban antes de comenzar el partido.

“Todos me conocen, saben que no soy falso. Él nos faltó el respeto a nosotros como colegas y a la gente de Boca. Me salió no saludarlo”, dijo Tévez a los medios argentinos.

Cabe recordar que cuando ‘Teo’ Gutiérrez jugaba para Rosario Central, de Argentina, le marcó un gol al conjunto ‘xeneize’, en La Bombonera, y provocó a la hinchada local y a sus rivales haciéndose el gesto de la banda cruzada, por su pasado en River Plate.

“Creo que no nos respetó y yo tampoco lo voy a respetar. En el partido con Central, fue irrespetuoso con mi gente. No merece saludo ni nada”, agregó el argentino.

Por último, ‘El Apache’, como es conocido Carlos Tévez, se mostró entusiasmado con lo que puede hacer la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018. “Argentina siempre es candidata enfrentarla no es fácil, y más con los antecedentes en los mundiales”.

