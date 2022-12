Carlos Tévez y una confesión: "Llegué a séptimo grado sin saber leer"

El jugador de Boca Juniors realizó una serie de revelaciones íntimas y muy personales de su vida, antes de que se convirtiera en figura del fútbol en su país y con reconocimiento internacional.

Carlos Tévez le concedió una amplia entrevista a Susana Giménez, reconocida periodista de su país, en el 'Fuerte Apache', la zona marginal del gran Buenos Aires en la que creció y edificó sus sueños detrás de un balón.

Y acá algunas de sus confesiones más importantes, en declaraciones recogidas por medios argentinos:

“Llegué a 7° grado sin saber leer. Los maestros me decían que pasar al frente a leer y no quería. Les pedía que me pusieran un ‘0’”.

"Vos me preguntabas qué quería ser de grande y yo quería ser albañil, por la admiración que uno le tiene al padre".

"No me gusta que me pongan como ejemplo. Yo soy ejemplo de mis hijos. Mi ejemplo siempre fueron mis viejos, los admiro".

"Dos o tres veces por semana vengo al Fuerte. A veces juego cuando estoy de vacaciones. La paso bien acá, mi mundo está acá, me trae a la realidad".