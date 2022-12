Carlos Vela, baja para Los Ángeles FC: el mexicano no participará en el regreso de la MLS

El futbolista mexicano Carlos Vela, Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS la temporada pasada, anunció este lunes que no participará en el torneo con el que el miércoles se reactivará la liga estadounidense debido al embarazo de su esposa.

Faustino Asprilla: “Lo de James Rodríguez no es rebeldía, porque habló con el técnico”

Publicidad

"Nada me gustaría más que estar con mis compañeros en Orlando", dijo en un comunicado el delantero del Los Angeles FC sobre el torneo 'MLS is Back' (La MLS ha vuelto), que se disputará a puerta cerrada en el complejo deportivo de Disney World (Orlando, Florida).

"Sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa", afirmó el internacional mexicano. "Voy a extrañar al grupo pero los estaré apoyando desde la distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa".

La presencia del ex jugador del Arsenal y Real Sociedad en Orlando estuvo en duda desde que la MLS, suspendida desde marzo por el coronavirus, anunció que se pondría de nuevo en marcha con este torneo a puerta cerrada.

En Turquía siguen hablando de la opción de Falcao García al fútbol de Emiratos Árabes

Publicidad

En ese momento el comisionado de la liga, Don Garber, dijo que estaban trabajando con las franquicias para apoyar a jugadores que estaban en una situación como la de Vela para que pudieran acudir a Orlando.

Los Angeles FC "apoya y respeta plenamente la decisión que Carlos y su familia han tomado de no participar en el Torneo MLS is Back", dijo en el comunicado John Thorrington, vicepresidente ejecutivo de la franquicia.

El futbolista mexicano Carlos Vela, Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS la temporada pasada, anunció este lunes que no participará en el torneo con el que el miércoles se reactivará la liga estadounidense debido al embarazo de su esposa.

Publicidad

Faustino Asprilla: “Lo de James Rodríguez no es rebeldía, porque habló con el técnico”

"Nada me gustaría más que estar con mis compañeros en Orlando", dijo en un comunicado el delantero del Los Angeles FC sobre el torneo 'MLS is Back' (La MLS ha vuelto), que se disputará a puerta cerrada en el complejo deportivo de Disney World (Orlando, Florida).

"Sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa", afirmó el internacional mexicano. "Voy a extrañar al grupo pero los estaré apoyando desde la distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa".

La presencia del ex jugador del Arsenal y Real Sociedad en Orlando estuvo en duda desde que la MLS, suspendida desde marzo por el coronavirus, anunció que se pondría de nuevo en marcha con este torneo a puerta cerrada.

Publicidad

En Turquía siguen hablando de la opción de Falcao García al fútbol de Emiratos Árabes

En ese momento el comisionado de la liga, Don Garber, dijo que estaban trabajando con las franquicias para apoyar a jugadores que estaban en una situación como la de Vela para que pudieran acudir a Orlando.

Publicidad

Los Angeles FC "apoya y respeta plenamente la decisión que Carlos y su familia han tomado de no participar en el Torneo MLS is Back", dijo en el comunicado John Thorrington, vicepresidente ejecutivo de la franquicia.

"Hemos tenido varias conversaciones con Carlos durante este proceso y entendemos su situación y la importancia de que se quede en casa con su familia", afirmó. "Apreciamos el apoyo de la liga, y esperamos contar con Carlos al regresar de Orlando para disputar el resto de la temporada".

De su lado, el entrenador del equipo, Bob Bradley, dijo que apoya a su jugador "al 100 por ciento".

"Es importante que esté con su familia ahora", afirmó el técnico en una videoconferencia de prensa. "Lo hemos hablado con el equipo y todos sus compañeros sienten lo mismo. Nosotros tenemos la mentalidad de hacer lo mejor para los jugadores y familias", afirmó Bradley.

Publicidad

Jefferson Martínez: "En Millonarios dicen que no soy de allá, en Envigado dicen que tampoco soy de allá"

Poco antes del comunicado, el diario Los Ángeles Times había avanzado que Vela no viajaría este lunes con sus compañeros hasta Orlando al haber decidido permanecer junto a su esposa, Saioa, y su hijo de tres años, Romeo.

Publicidad

La MLS dio a los jugadores la oportunidad de renunciar a este torneo, que se extenderá por cinco semanas en condiciones de aislamiento, debido a razones de salud o familiares.

Respira el Werder Bremen: empataron 2-2 con Heidenheim y permanecerán en la Budesliga

Vela, que la temporada pasada superó a Zlatan Ibrahimovic como máximo artillero de la MLS, es la figura más destacada que ha preferido no participar.

Su compatriota Javier 'Chicharito' Hernández, estrella del Los Angeles Galaxy, también tiene a su esposa embarazada pero se espera que viaje con sus compañeros a Orlando el lunes.

Publicidad

- Temores por casos en Florida -

Con el torneo 'MLS is Back', que tiene un formato similar al de la Copa del Mundo, la liga habrá de ponerse de nuevo en marcha pese a los riesgos de la pandemia de coronavirus, que está golpeando con fuerza el estado de Florida.

Publicidad

¡Escándalo! Hugo Lloris y Heung-Min Son casi se van a los puños en el Tottenham vs. Everton

Los temores alrededor del torneo de la MLS, así como de la reanudación de la NBA que también sucederá en Disney World a partir del 30 de julio, han venido creciendo en las últimas semanas por el gran aumento de los casos de COVID-19 en Florida, donde se han registrado más de 100.000 nuevos contagios desde el 19 de junio.

La gran mayoría de los 26 equipos ya se encuentran concentrados en el complejo deportivo de Disney Word, donde son sometidos a un estricto protocolo para detectar casos de coronavirus y prevenir contagios.

Binacional, equipo de Flabio Torres y Johan Arango, confirmó positivos por coronavirus

Publicidad

Al menos 12 jugadores han dado positivo desde la semana pasada y fueron puestos en cuarentena en Disney World, un porcentaje muy bajo dentro de las más de 2.000 pruebas que ha aplicado la liga a futbolistas y personal pero que ya han impactado en la celebración del torneo.

Al menos seis de esos jugadores pertenecen al mismo equipo, el FC Dallas, lo que llevó a la MLS a posponer el primer partido de esa franquicia ante el Vancouver Whitecaps, que debía jugarse el jueves.

Publicidad

“Hay jugadores que parecieran estar bendecidos por ciertos árbitros, para no ser sancionados”

Al término del torneo el 11 de agosto, cuyo ganador clasificará para la Liga de Campeones de Concacaf 2021, la MLS espera reanudar la temporada de vuelta en los estadios de los equipos con un calendario reducido.