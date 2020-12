Carlos Vives: “Diego Maradona siempre me enviaba mensajes, me puse muy triste”

Carlos Vives fue otro de las celebridades que tuvo una amistad con Diego Maradona , por lo que luego del fallecimiento del ‘Pelusa’ se reportó con palabras de elogio.

“Cuando me enteré me puse muy triste, siempre tuvo detalles, en mi cumpleaños me enviaba mensajes. Hay que recordarlo con alegría al 10, siempre fue tan amoroso con todos”, dijo de entrada en entrevista con ‘La Oral Deportiva’.

Además, el cantante colombiano confesó que: "Teníamos la esperanza de volver a juntarnos, cuando cantaba le daba un toque especial. Tenía un "feeling" que se notaba que le gustaba cantar. Diego tuvo todo en la vida pero nunca dejó de ser humilde, él se sentía de pueblo y eso nos conectaba”.

Por último, Carlos Vives recordó que su canción ‘voy a olvidarme de mí’, Maradona se la dedicó a Claudia Villafañe, y dijo que “fue un momento tan hermoso, es inolvidable”.