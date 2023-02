Carmelo Valencia: "Quiero culminar el bachillerato y luego estudiar Administración de Empresas"

En diciembre del 2022, el delantero Carmelo Valencia anunció su retiro del fútbol profesional luego de culminar su vinculo laboral con el Junior de Barranquilla. Sin embargo, ahora el chocoano es noticia, puesto que decidió retomar sus estudios desde bachillerato. El exjugador compartió su nueva faceta como estudiante en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Con 38 años, 'Tutunendo' esta cursando sexto grado, pero sus planes son a largo plazo, ya que quiere culminar sus estudios básicos y emprender una carrera de pregrado en una universidad. "Ese sueño de graduarme lo tenía aplazado y ya que terminé mi carrera como futbolista, dije vamos para adelante y lo voy a hacer y después voy a estudiar Administración de Empresa", contó el exjugador en el citado programa.

De esta manera, reveló detalles de sus estudios de como cambió una pelota por los libros.

Otras declaraciones de Carmelo Valencia:

¿Qué grado esta cursando?

"Cuando salí del colegio yo había aprobado hasta octavo, iba para noveno, pero hace 23 años que yo no estudio y yo no me acuerdo de

nada, entonces ahora comencé a hacerlo desde sexto por una sencilla razón, yo quiero hacer unas buenas pruebas ICFES, porque eso va a depender el ingreso a una universidad y yo quiero entrar a una universidad de primer nivel".

¿Cómo se siente en esta nueva etapa de su vida?

"La verdad que ha sido muy bacano y es un mensaje bonito no solamente para los futbolistas sino para los niños porque hoy en día, a mí me toca, ya que estoy con niños de 14 o 15 años que podrían estar estudiando en su jornada normal, pero son niños que por ahí son bastante tremendos y los van sacando después".

¿Cómo le dicen los compañeros de estudio?

"Me dicen 'Tutu' o me dicen Carmelo, me llaman por mi nombre, pero no saben lo que me río con los niños, lo dispersos que son, me toca a veces actuar hasta de padre porque son niños, mi hija mayor es mayor que los chicos con los que yo estudio, tiene uno una responsabilidad muy grande, pero se los juro que no saben cuánto estoy disfrutando esta etapa de mi vida, estoy muy pero muy feliz".

¿Si juega fútbol en el descanso?

"Lo que pasa es que eso me han preguntado, yo estudio con pelados de 14, 15 o 16 años, usted no sabe la energía que tienen esos muchachos. Nosotros estudiamos en un tercer piso, yo cuando subo al tercer piso estoy cansado, suben y bajan, suben y bajan. Son 20 minutos que tenemos de descanso y ellos llegan transpirando a la última clase, a mi me da pena llegar transpirando a la clase, entonces en el descanso me quedo quieto".