Jonathas de Jesús, atacante del Elche, fue el segundo futbolista contagiado con el coronavirus e hizo un detallado relato de sus síntomas.

Ante la ola de casos de positivos por coronavirus, bueno es atender los relatos de personajes públicos que han afrontado dicha enfermedad e incluso ya van mejorando en su estado de salud.

En el caso de los futbolistas, este lunes se conocieron las declaraciones de Jonathas de Jesús, atacante del Elche, quien le contó a 'Globo Esporte' cómo se sintió en los primeros días y antes de ser diagnosticado.

Comencé a sentir fiebre y un malestar muy grande. Pensé que sólo era una migraña, como me dolía mucho la cabeza... Y también me dolía el cuerpo.

Al día siguiente hablé con el médico del equipo y me dijo que hiciera el test porque todos eran síntomas. Y di positivo", indicó el futbolista.

Paso seguido agregó que "mi cuerpo estaba débil. No tenía fuerzas para nada. Casi me desmayo en el baño al ir a ducharme, era un dolor que nunca había sentido. Este virus no es una broma".

