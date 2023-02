"El 'profe' Lucas Pusineri fue el que nos mandó la autopsia tras la muerte de Andrés Balanta"

El mundo del fútbol se conmocionó el pasado 29 de noviembre de 2022 cuando se dio el repentino fallecimiento del volante colombiano Andrés Balanta, mientras éste se entrenaba con su club Atlético Tucumán, de Argentina. Pero a pesar de que ya pasaron casi tres meses de la muerte del futbolista, sus familiares hicieron una petición urgente, ya que no habían recibido la documentación que certificara las causas del deceso del exjugador del Deportivo Cali.

Para fortuna de los seres queridos de Balanta Cifuentes ya empezaron a recibir algunos documentos desde Argentina, no obstante, aún faltan otros para estar más tranquilos con el tema. Fue Ximena Murillo Cifuentes, prima de Andrés, las que despejó esas dudas en charla con Gol Caracol.

Y es que el día miércoles 8 de febrero, Murillo Cifuentes había expresado a este portal que en el ambiente familiar estaban "aterrados de que para algo tan básico como es una historia clínica, tengamos que hacer un escándalo para que nos las puedan enviar".

Este jueves, Ximena Murillo manifestó que después de hacer los respectivos reclamos ya tienen en su poder la documentación de la autopsia, pero que aún no han recibido informes ni del hospital donde fue atendido con respecto a la historia clínica, ni tampoco la respuesta de Atlético Tucumán.

"No la hemos recibido toda, nos falta que nos envíen la historia clínica, la Fiscalía de Argentina sí envió la autopsia", dijo de entrada la familiar de Andrés Balanta.

Sobre si han recibido alguna información sobre el centro hospitalario a donde fue traslado Andrés Balanta cuando sufrió su descompensación, tras la práctica con Tucumán, fue certera en afirmar lo siguiente:

"No, el hospital aún no se ha pronunciado y ellos tienen los contactos de nosotros, porque nosotros enviamos un escrito donde colocamos el correo donde ellos debían enviar la documentación de la historia clínica, pero hasta el momento ellos no nos han enviado la información. Lucas Pusineri (DT de Atlético Tucumán) hizo el trámite, no sé qué hizo en la Fiscalía de Argentina, pero él fue el que nos envió la autopsia (documento)", agregó.

Los familiares y seres queridos de Andrés Balanta confían en que los próximos días u horas tengan toda la documentación necesaria, para de cierta forma darle un respiro y tener un poco de paz ante la tragedia que vivieron.