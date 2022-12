Catalina Usme: “La obtención de la medalla de oro lleva un proceso de más de ocho años”

La jugadora del América, sin embargo, aseguró que hay que agradecerles a personas como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien se ha involucrado para hacer más visible al fútbol femenino.

La Selección Colombia femenina se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, tras vencer por 6-7 en los penaltis a su par de Argentina, el pasado viernes en la noche.

Una de las responsables del título fue Catalina Usme, delantera del registro del América de Cali, quien convirtió dos tantos importantes, uno frente a Costa Rica, en la semifinal, y otro frente a las ‘gauchas’, en la final.

Precisamente, la antioqueña habló este lunes con GolCaracol.com sobre las declaraciones del exarquero Faryd Mondragón, quien dijo que la medalla obtenida por las futbolistas era también de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

“En gran parte es suya porque usted ha sido la madrina de esas niñas y sin usted esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien”, aseguró Mondragón.

Al respectó, Usme dijo que “hay que agradecerles a las personas que se han querido involucrar con el fútbol femenino, lo que pasa es que la consecución de esa medalla ya lleva un proceso de más de ocho años, es una construcción que venimos haciendo hace rato”.

Sin embargo, la jugadora, de 29 años, destacó el papel importante que ha cumplido la vicepresidenta en la promoción del fútbol femenino en el país.

“En un momento complejo, cuando no teníamos liga profesional, la doctora Marta Lucía Ramírez nos hizo más visibles y con sus declaraciones, la gente volcó la vista hacia acá y creo que es importante destacar eso”, concluyó.

Su compromiso, un ejemplo para todos

Catalina Usme sorprendió a propios y extraños después de jugar dos partidos en menos de 24 horas.

La delantera disputó el viernes en la noche la final con la Selección Colombia, en Lima, y el sábado estuvo en el clásico entre su equipo, América, y el Deportivo Cali, en la calurosa capital vallecaucana.

“En mi cabeza siempre estuvo cumplir con la Selección y ganar la medalla de oro, pero inmediatamente eso pasara, venir a cumplir con mi club. A nosotros nos evaluaron en concentración, obviamente tenía algún grado de fatiga, pero no eran valores relevantes. Estaba apta para jugar el partido, quizás no para los 90 minutos, pero si me necesitaba el equipo, ahí iba a estar. Cuando el partido iba 2-2 (terminó 3-2 a favor de las ‘escarlatas’), mi intención fue jugar y aportarle al grupo”, afirmó.

Además, valoró el recibimiento que le dio la afición en el Pascual Guerrero tras su participación con Colombia en los Panamericanos.

“En el estadio me dieron un bonito recibimiento, que eso nunca había pasado y creo que se ha vuelto mucho más llamativo el tema del fútbol femenino, la gente lo reconoce más, le gusta ir al estadio”, finalizó.