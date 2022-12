César Menotti: "El fútbol argentino está en una situación catastrófica"

El exentrenador aclaró que el audio que se filtró este jueves era de una conversación con un amigo y que no tenía esa intención. Además, dijo que el presidente de la AFA, Claudio Tapía, no está bien aconsejado.

El entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978, César Luis Menotti, sostuvo este jueves que "el fútbol argentino está en una situación catastrófica" y que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, "no está bien aconsejado".

"El fútbol argentino está en una situación catastrófica. Este momento del fútbol argentino es un momento de tensión. Tienen dos meses para reunirse con todos los (entrenadores) que quieren. Que juegue el Sub'17 mientras tanto, Argentina sin (Lionel) Messi vale igual que el Sub 17", afirmó Menotti en diálogo con Radio Cooperativa.

Esta mañana se filtró un audio privado en que el entrenador decía que le gustaría agarrar un arma y matar a los de la AFA, tras leer que Tapia pretende que la Albiceleste tenga una sede deportiva en Marbella (España).

"Lo subieron con una intencionalidad que no es la mía. Ahora me explican que la casa la ofrecen gratis, en comodato, igual no le veo utilización. Yo hablaba con un amigo y dije boludeces. Agarrar un revólver... Después me entero de que no lo compraron, que solo fueron a ver el predio", explicó.

El pasado martes, la AFA informó que su presidente visitó el Marbella Football Center para intentar establecer en esa ciudad del sur de España una sede cuya principal función sería el "asesoramiento" y "entrenamiento" de promesas albicelestes que viven en Europa.

"Tapia es un hombre que no tiene experiencia de donde se metió. Esto es mucho más grave que ser dirigente sindical. Me parece que está en soledad y quiere resolver problemas. No lo aconsejan bien. ¿Cómo va a ver eso cuando no tiene entrenador?", añadió.

Menotti afirmó que alguien le debería haber dicho a Tapia que no corresponde viajar a Marbella cuando la Albiceleste no tiene seleccionador.

"Hay una ansiedad de querer resolver temas que no se resolvieron en los últimos 20 años. Lo quieren resolver en una semana. El presidente no tiene que participar de cosas que son riesgosas e incómodas. Yo no ofendo la honorabilidad de Tapia. No era el momento de ir al predio de Marbella. No debería haber ido en este momento", precisó.

También dijo que el paso de Sampaoli por la selección fue un atraso porque hubo mucha improvisación y que preguntarle a Messi quién debería ser el entrenador sería un grave error.

"Yo como técnico soy entrenador porque creo que puedo enseñarle cosas al mejor. Yo vi progresar a (Diego) Maradona. Siempre fue alguien que fue progresando", dijo.

Además, le molestó que Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca Juniors, no esté en la lista de posibles candidatos a suceder a Sampaoli.

"Si los últimos dos campeonatos los ganó, que lo incluyan en la lista de 200. Veo al presidente de Boca (Daniel Angelici) proponiendo al técnico de River (Marcelo Gallardo). Es medio cómico", afirmó.

"Cada uno mueve sus fichas. El entorno de Tapia no debería opinar, que se discuta adentro. No puede tener un candidato cada miembro del comité ejecutivo. Hay maniobras a favor de que cada uno quiere poner lo que le conviene", agregó.

Por último, criticó que se analiza contratar como seleccionador a entrenadores que llevan muchos años fuera del país.

"Argentina necesita recuperación de futbolistas que estén acá. No podés esperar cómo están los de afuera. Meten a cualquiera, a todo tipo desocupado lo presentan como un candidato", concluyó.