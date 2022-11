Cesc Fábregas arremetió fuertemente contra Saúl 'Canelo' Álvarez, en defensa de Lionel Messi

Luego de la victoria por 2-0 de Argentina sobre México , la disputa continuó afuera de la cancha, con la hinchada de ambas selecciones como protagonista de un duelo que, ya terminó en golpes y violencia entre sí.

El pasado sábado, los dirigidos por Lionel Scaloni se veían las caras contra los del Gerardo ‘Tata’ Martino, en un encuentro trascendental por mantener las aspiraciones vivas de clasificación, es por eso que, frente al cerrado partido, la apertura del marcador a través de Lionel Andrés Messi, le dio un respiro a los jugadores e hinchada ‘albiceleste’, que venía de caer sorpresivamente por 2-1 con Arabia Saudita.

Al final fue 2-0, luego de la anotación de Enzo Fernández, pero la disputa no seguiría ahí, ya que dentro de los festejos en el camerino de la Argentina, sucedió un hecho que hoy por hoy es tema de debate en el mundo del fútbol, ya que, una camisa de la selección de México fue vista en el suelo del vestuario, agravando más la situación cuando Messi se quitó sus botines sobre ella.

Esto fue tomado por uno de los representantes más importantes del boxeo mexicano, como un agravio para el país, los colores y el escudo. Santos Saúl Álvarez Barragán, más conocido como ‘Canelo’, se refirió a través de sus redes sociales en contra de lo sucedido, arremetiendo y amenazando a Messi por lo cometido.

"Así como respeto Argentina ¡tiene que respetar México! no hablo del país, hablo de Messi ¿Lo vieron limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, dijo el campeón mundial de la AMB.

Sin embargo, Cesc Fábregas, compañero del siete veces ganador del balón de Oro desde 2011 hasta 2014 en Barcelona, salió en su defensa, aclarando que lo sucedido se salió de contexto porque es algo normal en el fútbol.

“Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después, y más cuando celebras una victoria importante”, dijo el español.

Fabregas defendió a Messi después del ataque por redes sociales de Canelo#TNTSportsMundial pic.twitter.com/hlRQMHX1KX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2022

¿Cómo va Argentina en el mundial?

La ‘albiceleste’ dio un paso importante para acercarse al primer objetivo en el certamen orbital, luego de vencer a México por 2-0, pues, con 3 puntos llega a la última jornada del grupo C dependiendo de sí mismo para asegurar su paso a los octavos de final.

El siguiente partido de los dirigidos por Lionel Scaloni será el próximo miércoles 30 de noviembre a las 2:00 p.m. (hora colombiana), frente a la Polonia de Robert Lewandowski, que necesita de la victoria para sellar su paso a la siguiente ronda.