Cesc Fábregas: “Me duele ver a Cataluña así, observar a los míos y mi tierra sufrir de esa manera”

El jugador español del Mónaco se refirió a los líderes independentistas que fueron encarcelados, y pidió que “se pueda llegar a un acuerdo, porque es una gran injusticia”.

El centrocampista español del Mónaco Cesc Fábregas calificó de "triste" la situación en su región natal, Cataluña, que ha vivido una intensa semana de protestas e incidentes tras la condena de nueve líderes independentistas a penas de cárcel.

Publicidad

"Me duele ver mi tierra así, todo el mundo sabe donde nací. Ver a los míos y a mi tierra sufrir así... ver las imágenes de lo que pasa allí, todo es muy doloroso, muy triste. Espero que pueda solucionarse rápidamente", declaró en rueda de prensa en la víspera del Mónaco-Rennes.

"Lo que comprendemos es que hay una gran injusticia", añadió el campeón del mundo en 2010 con España, sobre la condena a los líderes del movimiento independentista.

"Lo que pedimos es poder sentarnos y hablar, como lo hace la gente normal. Hablar entre nosotros, entre los que están a favor de la independencia y los que no. No creo que sea tan difícil. Sentarse y escuchar son las únicas cosas solicitadas. No pedimos más. A partir de este momento las cosas deberían ir mejor. El diálogo cura muchas cosas", añadió el antiguo jugador del Barcelona.

"No es bueno que esto afecte al fútbol. Se dice que el fútbol y la política están alejados, pero al final están estrechamente relacionados. Espero que puedan encontrar una fecha por el bien del espectáculo del fútbol, es lo que todos queremos", concluyó el español.

Publicidad