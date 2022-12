¡Champions, Libertadores, Suramericana y Copa! Estos son los mejores partidos de la semana

GolCaracol.com le hace un recuento de los más de 40 partidos que se disputarán entre martes y viernes para que no se pierda ni un minuto del mejor fútbol de Colombia y el Mundo.

Del 2 al 5 de octubre los fanáticos del balompié podrán disfrutar de una semana llena de fútbol. La segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League, sumada a los cuartos de final de Libertadores y octavos de Sudamericana, serán el plato fuerte de una semana cargada de emociones.

Tottenham vs Barcelona y Nápoles vs Liverpool serán los dos encuentros más atractivos de Liga de Campeones. Además, Dortmund vs Monaco, CSKA Moscú vs Real Madrid y Bayern Múnich vs Ajax llaman la atención de los seguidores del torneo de clubes más importante del mundo.

Por su parte, en la Copa Libertadores se conocerán los cuatro mejores equipos del torneo. River Plate vs Independiente y Cruzeiro vs Boca Juniors serán los encuentros más destacados.

El partido de vuelta entre Millonarios y Santa Fe, por los octavos de final de la Suramericana, volverá a paralizar la capital del país por un tiquete a los cuartos de final, donde el Deportivo Cali espera al ganador de la llave. Del mismo modo, Junior de Barranquilla visitará a Colón, en Argentina, tras ganar en el encuentro de ida.

Asimismo, en la Copa Águila se disputarán los encuentros de ida de las semifinales. El miércoles, Atlético Nacional visita a Leones, mientras que el viernes, Once Caldas recibe a Millonarios.

Estos son los mejores partidos de la semana:

Martes 2 de octubre:

Champions League - Fase de Grupos:

11:55 - Juventus vs Young Boys

11:55 - Hoffenheim vs Manchester City

14:00 - Roma vs Viktoria Plzen

14:00 - Manchester United vs Valencia

14:00 - Bayern Múnich vs Ajax

14:00 - Lyon vs Shakhtar Donetsk

14:00 - CSKA Moscú vs Real Madrid

14:00 - AEK vs Benfica

Copa Libertadores - Cuartos de Final / Vuelta:

17:30 - River Plate vs independiente

19:45 - Gremio vs Atlético Tucumán

Copa Suramericana - Octavos de Final / Vuelta:

19:45 - Millonarios - Santa Fe

Miércoles 3 de octubre:

Champions League - Fase de Grupos:

11:55 - Paris Saint Germain vs Estrella Roja

11:55 - Lokomotiv vs Schalke 04

14:00 - Atlético de Madrid vs Brujas

14:00 - Tottenham vs Barcelona

14:00 - PSV Eindhoven vs Inter de Milan

14:00 - Borussia Dortmund vs Mónaco

14:00 - Porto vs Galatasaray

14:00 - Nápoles vs Liverpool

Copa Suramericana - Octavos de Final / Vuelta:

17:30 - Atlético Paranaense vs Caracas FC

19:45 - Botafogo vs Bahia

Copa Libertadores - Cuartos de Final / Vuelta:

19:45 - Palmeiras vs Colo Colo

Copa Águila - Semifinales / Ida:

19:30 - Leones vs Atlético Nacional

Jueves 4 de octubre:

Europa League - Fase de Grupos:

11:55 - Real Betis vs Dudelange

11:55 - Bayer Leverkusen vs AEK Larnaca

11:55 - AC Milan vs Olympiakos

11:55 - Fenerbahce vs Spartak Trnava

11:55 - Zurich vs Ludogorets

14:00 - Chelsea vs MOL Vidi

14:00 - Eintracht Frankfurt vs Lazio

14:00 - Krasnodar vs Sevilla

14:00 - Spartak de Moscú vs Villarreal

14:00 - Apollon Limassol vs Marsella

Copa Suramericana - Octavos de Final / Vuelta:

17:30 - Colón vs Junior

17:30 - Fluminense vs Deportivo Cuenca

Copa Libertadores - Cuartos de Final / Vuelta:

19:45 - Cruzeiro vs Boca Juniors

Viernes 5 de octubre:

Liga de Italia - Fecha 8:

13:30 - Torino vs Frosinone

Liga de Alemania - Fecha 7:

13:30 - Werder Bremen vs Wolfsburg

Liga de Francia - Fecha 9:

13:45 - Toulouse vs Niza

Liga de España - Fecha 8:

14:00 - Athletic Bilbao vs Real Sociedad

Liga de Inglaterra - Fecha 8:

14:00 - Brighton vs West Ham

Copa Águila - Semifinales / Ida:

19:45 - Once Caldas vs Millonarios

