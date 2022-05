Charles Oliveira vs. Justin Gaethje de la UFC 274, en VIVO este sábado en 'ESPN KNOCKOUT'

Definitivamente todos las emociones de la actividad deportiva en el mundo tiene amplios espacios en la programación de Star + . Así se comprueba con la programación este sábado 7 de mayo de 2022 de una importante cartelera de la UFC 274, que tiene como plato fuerte el cara a cara que tendrán Charles Oliveira y Justin Gaethje, dos figuras de dicha modalidad.

Pero además del enfrentamiento estelar entre Oliveira y Gaethje, también se tendrá una amplia cartelera con combates que seguramente harán las delicias de los espectadores como los siguientes: Rose Namajunas vs. Carla Esparza, por el cetro 'Mínimo'; Tony Ferguson vs. Michael Chandler, en peso ligero; Mauricio Rua vs.Ovince Saint Preux, en semicompletos; y Donald Cerrone vs. Joe Lauzon, en ligeros.

Y para transmitir todas las incidencias de dicho combate y el mejor análisis en Star + se tiene dispuesto el equipo de 'ESPN KNOCKOUT', liderado por Andrés Bermúdez, Ivette Hernández y Gastón ‘Tonga’ Reyno.

Cabe indicar que la cartelera de la UFC 274 se podrá seguir a través de Star + para países como Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú.

Cartelera de UFC 274 del sábado 7 de mayo

Desde las 5 de la tarde, hora colombiana:

André Fialho (Portugal) vs. Cameron Vancamp (EE.UU.)

Randy Brown (Jamaica/EE.UU.) vs. Khaos Williams (EE.UU.)

Macy Chiasson (EE.UU.) vs. Norma Dumont (Brasil)

Brandon Royval (EE.UU.) vs. Matt Schnell (EE.UU.)

Blagoy Ivanov (Bulgaria) vs. Marcos Rogerio De Lima (Brasil)