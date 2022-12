Chascos y contradicciones de los premios The Best, de la FIFA

La ceremonia de este lunes en Londres dejó varios temas para debatir y algunas polémicas como la no asistencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En los premios The Best de este año se presentaron chascos y contradicciones, que generaron que los seguidores del fútbol debatieran sobre varios de los galardones que se entregaron.

Del egipcio Mohamed Salah fue de quien más se habló, pues a pesar de que fue uno de los mejores jugadores en la temporada pasada, no fue incluido en el once ideal. Además, muchos pusieron en duda que el premio a mejor gol fuera para él ¿Premio de consolación?

Premio Puskás

Aunque estaban nominados goles como el del francés Benjamin Pavard contra Argentina, en el Mundial de Rusia; o el de chilena de Cristiano Ronaldo contra Juventus, en la Champions League pasada, el tanto escogido fue el de Mohamed Salah contra el Everton, en la Premier League. Aunque tiene su mérito por la jugada individual, para muchos, no era el mejor, ni el más acrobático.

Arquero once ideal

David De Gea fue escogido en el equipo ideal, pero el arquero español no tuvo su mejor temporada y colectivamente tampoco logró nada con el Manchester United.

Por el contrario, el belga Thibaut Courtois estuvo en el Mundial de Rusia, siendo destacado en cada uno de los partidos de su selección. Además, con el Chelsea también fue figura y ahora fichó por el Real Madrid. Adicional a esto recibió el premio The Best como el mejor arquero y con esas actuaciones no fue incluido en el once ideal de Europa.

Antoine Griezmann

El atacante francés del Atlético de Madrid tuvo una temporada de ensueño. Ganó la Copa Mundial, la Europa League y la SuperCopa de Europa, pero no recibió ningún galardón.

Ausencia Cristiano y Messi

Los dos mejores futbolistas del mundo brillaron por su ausencia en la gala que se celebró en Londres, y los comentarios no se hicieron esperar. Lo más probable es que no hayan ido por no ser favoritos para ganar el premio principal.

Dani Alves

El lateral brasileño, actualmente en el PSG francés, integró el once ideal, pese a que se recupera de una lesión en la rodilla, que lo marginó de disputar el Mundial. Futbolistas como Dani Carvajal o Joshua Kimmich, quienes se encuentran con mejor rendimiento en sus respectivos equipos, no fueron tenidos en cuenta.

