“’Chicho Serna’, un volante que lo único que sabía era quitar, al dar un pase se equivocaba”

Esas palabras son de Ricardo La Volpe, quien anunció su retiro como entrenador, pero en una charla con un medio dejó una frase polémica contra el colombiano y dos exfutbolistas más.

Ricardo La Volpe, fiel a su estilo, no se guardó nada y tras informar que se retira como técnico, dejó varias declaraciones polémicas, entre esas una contra Mauricio ‘Chicho’ Serna.

En una entrevista con ‘Radio La Red’, el exentrenador argentino habló sobre el estilo de juego de Boca Juniors y de River Plate.

“Alguna vez Boca tuvo el gran fútbol, no me va a gustar ese fútbol. Cagna, Serna y Traverso eran tres volantes que lo único que sabían era quitar, porque si tenían que dar un pase de diez metros, se equivocaban”, señaló de entrada La Volpe.

Luego, el argentino mencionó que aunque en esa época ganaron todo, “no me gusta ese fútbol, no me llena”.

Por último, Ricardo La Volpe elogió el actual juego de River Plate: “Es ese fútbol moderno, creativo, que arriesga, que tiene una filosofía futbolística”.

