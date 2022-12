“Chilavert es un falso, nunca se la jugó por nadie”: Diego Maradona

El astro argentino le respondió al exarquero paraguayo, luego de que este dijera que el exjugador del Nápoles era “lo peor que le puede pasar al fútbol”.

“Que deje de comer panqueques porque no va a entrar más en el cuadro. Él nunca se la jugó por nadie”, aseguró Maradona en el programa ‘De fútbol se habla así’, de Directv.

“En Brasil, Chilavert me dijo que estaba conmigo, el falso es él”, sentenció el argentino.

A Jose Luis Chilavert no le ha gustado nada la cercanía del exjugador de la selección argentina a la FIFA y lo ha criticado duramente: “Diego me da tristeza ajena, es lo peor que le puede pasar al futbol. Decía que iba a apoyar a los jugadores y ahora defiende a Infantino. ¡Quién sabe qué arreglo hizo! Cuando hay dinero de por medio, se vuelca y no apoya a los más necesitados, es una pena”.