Chilavert y su anécdota con Higuita: "Me le reí y le dije que encontré a alguien más feo que yo"

Uno de los temas que ha dado de qué hablar, en los últimos días, ha sido con relación a lo hecho por Emiliano Martínez, guardameta argentina, durante los penales contra Colombia, en Copa América, donde les habló a los cobrados con el objetivo de desconcentrarlos.

Para algunos, como el exárbitro Javier Castrilli, 'Dibu' debió ser expulsado o, por lo menos, amonestado. Sin embargo, la opinión de otros es opuesta, entre ellos, el paraguayo José Luis Chilavert, quien, en entrevista para 'Radio Continental' de Argentina, habló.

"No hay que ir de extremos. Le diría a Castrilli, que en el terreno de juego, uno se dice de todo. Cuando estaba en la cancha, me decían que mi mujer estaba con otro y uno respondía. Eso, que es común, los hinchas no lo escuchaban. Ahora, con micrófonos y demás, todo se sabe", afirmó.

"El sacrificio que ha hecho Emiliano Martínez, a tan corta edad que salió hacia Europa, todo ese esfuerzo, no lo ven. Solo dicen que atajó el penal y ya, dizque llamando la atención y, supuestamente, faltándole al respeto a los rivales, pero no fue así. Solo demostró personalidad", añadió Chilavert.

Pero no fue lo único. Mientras hablaba de dicho tema que ha generado revuelo, José Luis recordó un episodio particular que vivió, en 1989, con el colombiano René Higuita, justamente, en un cobro desde el punto penal, durante un partido entre la Selección Colombia y Paraguay.

"Estábamos 1-1, minuto 94 y penal a favor de Paraguay. Nadie quería patear. Corro, voy y le digo al técnico: 'profesor, yo tiro'. Me autorizó. Fui, coloqué la pelota, viene René Higuita y me dice: 'estás asustado, estás pálido, pateas a la derecha y te atajo'. Me quería poner nervioso, entonces yo sonrío y me pregunta: '¿de qué te ríes?'. No dudé en responderle: 'me río porque encontré a un hombre más feo que yo'. Esos son solo juegos psicológicos", reveló.