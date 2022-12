Christian Pulisic y Tyler Adams, bajas de Estados Unidos para enfrentar a Colombia

Los dos jugadores estadounidenses se perderán los encuentros amistosos de su selección frente a colombianos y peruanos debido a sendas lesiones, informó la Federación de Fútbol del país norteamericano este viernes.

Pulisic, la mayor promesa del cuadro de las rayas y las estrellas que se desempeña en el Borussia Dortmund, no podrá jugar debido a un desgarro en la pantorrilla mientras Adams, del New York Red Bulls, no será de la partida debido a espasmos en su espalda.

El duelo entre el seleccionado colombiano y su par estadounidense será el próximo jueves 11 de octubre, en la ciudad de Tampa, y se verá en vivo por la pantalla de Gol Caracol.

El extremo del Philadelphia Union Fafa Picault fue llamado como sustituto en una escuadra que contará con 23 futbolistas para medirse en Tampa el 11 de octubre a Colombia y, cinco días más tarde en East Hartford, a Perú.

Los 23 jugadores convocados por Dave Sarachan para enfrentarse a Colombia y Perú:

Arqueros: Brad Guzan (Atlanta), Ethan Horvath (Brujas/BEL), Zack Steffen (Columbus)

Defensas: John Brooks (Wolfsburgo/GER), Reggie Cannon (Dallas), Cameron Carter-Vickers (Swansea/WAL), Aaron Long (New York Red Bulls), Matt Miazga (Nantes/FRA), Antonee Robinson (Wigan/ENG), Ben Sweat (New York City FC), DeAndre Yedlin (Newcastle/ENG)

Centrocampistas: Kellyn Acosta (Colorado), Jonathan Amon (Nordsjælland/DEN), Michael Bradley (Toronto), Julian Green (Fürth/GER), Weston McKennie (Schalke 04/GER), Kenny Saief (Anderlecht/BEL), Wil Trapp (Columbus), Fafa Picault (Philadelphia Union), Tim Weah (París Saint-Germain/FRA)

Delanteros: Andrija Novakovich (Fortuna Sittard/NED), Josh Sargent (Werder Bremen/GER), Bobby Wood (Hanóver/GER)

