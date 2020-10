Christian Vieri: “Lionel Messi es un mago, cuando él deje de jugar, tiraré mis televisores”

Christian Vieri se rinde a los pies de Lionel Messi , por quien expresó su admiración y hasta dejó unas declaraciones que se viralizaron de inmediato.

De Cristiano para Maradona: “Que disfrutes la vida, eres el número uno, pero después del ‘Bicho’"

“Es un mago, es el Harry Potter del fútbol, cuando deje de jugar, tiraré mis televisores”, afirmó el italiano, quien trabaja como comentarista en ‘CBS Sports’.

Además, Vieri recalcó de la calidad del astro argentino, y repitió que: “Cuando él deje de jugar ya no trabajaré más en la televisión, veré Netflix”.

Cristiano Ronaldo y un respiro: ya no tiene coronavirus

De hecho, Lionel Messi fue figura en el triunfo 2-0 del Barcelona sobre Juventus , por la Champions League y el italiano analizó lo que dejó ese encuentro.

Publicidad

“Fue un Barça increíble. No hubo partido. El conjunto azulgrana pudo marcar perfectamente seis o siete goles; jugaron muy bien". Incluso se preguntaba como perdieron contra el Real Madrid. "Viendo el encuentro ante la Juve dirías que no pudieron perder... Cada partido es diferente, pero el Barça que he visto en Turín es increíble”, finalizó Christian Vieri, en declaraciones recogidas por ‘Sport’.