Cillessen confesó su drama: "Temí que mi abuela no superara el COVID-19 y no poder ir a su funeral"

En una entrevista que le concedió a ‘De Telegraaf’, de Holanda, el cuidapalos del conjunto ‘che’ habló sobre la manera en la que ha sobrellevado el aislamiento y las complicaciones que ha tenido.

El guardameta holandés, Jasper Cillessen, quien defiende los colores del Valencia, de España, reveló el drama familiar que lo aquejó durante una parte de la cuarentena.

“Leí en alguna parte que 25 personas tenían el virus dentro del club, pero creo que seis o siete en el grupo de jugadores. Piensas principalmente: ¿qué está pasando aquí? Pero no me he tenido mucho miedo", empezó diciendo.

Habló también de la soledad que pasó, luego de terminar con su pareja. “Literalmente me sentí solo. Y encerrado, porque ni siquiera nos permitieron salir de compras durante las primeras tres semanas. Afortunadamente tenía un gran stock en la casa y todavía tenía en la nevera muchas comidas que mi madre me había preparado el fin de semana anterior. Netflix fue mi mejor amigo”.

“Tuvo una fiebre muy alta el día después de cumplir 88 años y fue llevada al hospital. Afortunadamente, pudo irse a casa después de dos semanas. Ahora está de regreso en casa, sin quejas. Estaba especialmente asustado por si no lo lograba y en ese caso no podría ir al funeral debido al encierro en España. Es por eso que también esperaba que mis padres se salvaran. Normalmente estás a dos horas de distancia, ahora No podría irme. Me sentí muy solo”, finalizó.