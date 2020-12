Clásico en España e Inglaterra y final de México: prográmese para el mejor fútbol del fin de semana

La liga colombiana, tanto en su edición masculina como femenina, va llegando a su fin. Este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta de las semifinales entre Independiente Santa Fe y Equidad , y América de Cali y Junior , en el torneo varonil.

En cuanto a las damas, el domingo tendrá lugar el duelo decisivo ente Santa Fe y América, para definir el campeón del certamen.

En Europa, la agenda de partidos atractivos del fin de semana no se queda atrás y tendrá como plato fuerte al clásico de la capital española, entre Real Madrid y Atlético de Madrid . Además del clásico de Manchester entre Manchester City y Manchester United .

Everton vs. Chelsea , Marsella vs. Mónaco, PSG vs. Lyon y la final de la liga de México entre Club León y Pumas, son otros encuentros destacados del fin de semana.

Esta es la agenda de partidos más atractivos del fin de semana en Europa y Colombia.

Partidos de viernes 11 de diciembre de 2020



Equipos Hora y Canal Sassuolo vs Benevento 2:45 p.m. > ESPN Leeds United vs West Ham 3:00 p.m. > ESPN 2

Partidos de sábado 12 de diciembre de 2020



Equipos Hora y Canal Valencia vs Athletic de Bilbao 8:00 a.m. > ESPN 3 Marsella vs Mónaco 11:00 a.m > ESPN Manchester Utd. vs Manchester City 12:30 a.m. > ESPN 2 Everton vs Chelsea 3:00 p.m. > ESPN Real Madrid vs Atlético de Madrid 3:00 p.m. > ESPN 2 Santa Fe vs Equidad 7:30 p.m. > TV Cerrada

Partidos de domingo 12 de diciembre de 2020



Equipos Hora y Canal Cagliari vs Inter de Milán 6:30 a.m. > ESPN 2 Nápoles vs Sampdoria 9:00 a.m. > ESPN Play Atalanta vs Fiorentina 9:00 a.m. > ESPN 3 Crystal Palace vs Tottenham 9:15 a.m. > ESPN 2 Fulham vs Liverpool 11:30 a.m. > ESPN 2 Génova vs Juventus 12:00 p.m. > ESPN Arsenal vs Burnley 2:15 p.m. > ESPN Play Milan vs Parma 2:45 p.m. > ESPN PSG vs Lyon 3:00 p.m. > Directv Sports Barcelona vs Levante 3:00 p.m. > Directv Sports Santa Fe vs América de Cali femenino 3:15 p.m. > TV Cerrada Junior vs América de Cali 8:00 p.m. > TV Cerrada Club León vs Pumas 9:15 p.m. > TV Cerrada

