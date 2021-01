Claudia Villafañe reveló cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona

Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona , ha sido noticia en estos días en Argentina tras haber ganado el reality 'Master Chef', que se emitió en el canal 'Telefé'.

Así, en una de las tantas entrevistas que le hicieron en dicha cadena, Villafañe reveló cómo se enteró de la muerte de Maradona, el 25 de noviembre del año pasado y tras haber sido operado de la cabeza.

"Cuando me llamaron estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual. Me llamó mi hija contándome la situación pero no finalmente lo que iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Giannina. No lo podía creer y hasta ahora tampoco…", expresó la empresaria, aún afectada.

La exesposa de Maradona detalló, además, cómo sigue su vida, ya sin Diego y apoyando a sus hijas en la pugna por la herencia que dejó 'El Pelusa'.

"Es un tema que es algo de las chicas; por supuesto es mío también porque fueron muchos los años que estuve con él. Fue el papá de mis hijas y va a ser siempre, pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan. Yo voy a estar siempre al lado como estuve y acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tienen que resolver un montón de cosas, pero bueno ellas van a poder...", concluyó.

Cabe recordar que Claudia Villafañe fue el primer amor de la vida de Diego Maradona. Se conocieron desde que eran adolescentes y cuando el argentino aún no era la gran estrella en la que se convirtió con el paso de los años.