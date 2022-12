Claudio Borghi: "El médico me dijo que podía morir, si me contagio de coronavirus" "Soy diabético, fumador. El doctor me dijo 'donde te contagies tienes posibilidades de morir', la muerte me trae mucho miedo y preocupaciones", fueron las palabras del técnico Claudio Borghi, de amplia experiencia y que estuvo sentado en el banquillo