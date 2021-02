Cocinera de Diego Maradona 'destapó la olla': reveló la intimidad del '10' en sus últimos días

Tras el fallecimiento de Diego Maradona , se han dado conocer detalles acerca de cómo era su día a día en sus últimos momentos de su vida.

En esta ocasión, Romina Milagros Rodríguez, cocinera del exfutbolista argentino habló con el programa 'Los Escandalones' del país gaucho, donde confesó cómo era su relación con el 'Pelusa' y cómo fueron sus últimos días.

'Monona', como era conocida por Maradona, fue una de las personas que estuvo a su lado hasta su último día: "Los que estábamos siempre eran gente de seguridad, el sobrino y yo. Después el secretario y a veces venía el masajista. Ese era su entorno", confesó la cocinera.

Además, relató qué solía hacer a diario el Diego: "Todos los días a las 7 le gustaba bailar. El baile nunca faltaba. Decía pongan música. Tenía sus momentos de bajón, de tristeza. Él vivía a su manera, a su forma. Quería estar con todos pero a su forma. Amaba a todo el mundo."

En relación a la última noche del '10', 'Monona' confesó: "No despertaba, yo estaba como loca. Lo retaba, le decía ‘vamos Diego’. Les decía a los médicos que siguieran intentando, que él no se iba a dejar morir. No queríamos escuchar eso, que ya está. Nadie podía creerlo. Fue duro."

Finalmente, mostró su devoción hacia Maradona y añadió: "Para mí él dijo basta de todo. Si decimos como era él, hacía milagros, podría estar vivo. Para mí que estaba cansado."