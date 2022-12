Colombia “tiene grandes jugadores” de cara al Mundial, destacó Thiago Alcántara

El volante de la Selección España, quien es compañero de James Rodríguez en el Bayern Múnich, habló con la FIFA del combinado dirigido por José Néstor Pékerman.

El hispano brasileño, nacido en Italia hace 26 años, lleva 13 partidos oficiales con la Selección absoluta de España y fue titular en los dos recientes juegos de preparación, bajo el mando de Julen Lopetegui.

La ‘roja’ hace parte del Grupo B junto a Portugal, Marruecos e Irán, pero el volante le dedicó palabras a dos combinados que admira.

“Bélgica me sorprende, no solo por los jugadores que tiene, sino también por su forma de jugar. Es un equipo que juega muy bien. Creo que hasta se puede unir a las favoritas. Y Colombia también puede hacer algo bueno porque tiene grandes jugadores”, resaltó Alcántara, ex Barcelona.

Por su parte, la ‘tricolor’ se medirá en el Mundial Rusia 2018 con Polonia, Senegal y Japón.

