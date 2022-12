¿Cómo hacer las paces con el wifi? Tips para mejorar la señal

Mariale Rocha nos cuenta el secreto para no tirar el módem por la ventana y disfrutar contenidos sin interrupciones gracias a sus trucos wifi que parecen ser la solución al problema tendencia de la temporada ¡“Se me cayó el Internet”! Recupera la señal escuchando NOW.

¿Cuántas veces se les ha quedado congelado un video? Bajas en la señal de Internet hogar parecen ser las culpables de videollamadas cortadas, archivos no enviados y música intermitente, evitarlo es posible gracias a la aplicacion de trucos y buenas prácticas para mejorar la señal wifi y desaturar la red. Acciones como conectar los dispositivos fijos por cable desde el módem resultan muy efectivas para aumentar la calidad y lograr descargas a toda velocidad del Internet en la casa y espacios dónde se use este tipo de conexión.

Si están buscando qué ver, en el Podcast hay una lista de imperdibles de temporada y la playlist que tiene los clásicos que no pueden faltar en el celular de nadie, canciones que sí o sí la gente se sabe y que sirven para acompañar los días en casa.

Si quieren aprender a descargar estos contenidos para verlos cuando no tengan conexión, escuchen NOW.