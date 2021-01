"¿Cómo Marta va a ganar lo mismo que Neymar?": la polémica que desató el Presidente de Brasil

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, levantó polémica tras revelarse una respuesta del Examen Nacional de Bachillerato, en la que comparaba los sueldos de la prestigiosa jugadora Marta Vieira y la estrella mundial Neymar , ambos futbolistas de la selección brasileña femenina y masculina, respectivamente.

Según la pregunta que planteaba la evaluación, Marta ganaba, en 2017, 400.000 dólares y había marcado 103 goles para su selección, lo que hacía un promedio de 3.900 dólares por gol. Mientras que Neymar, por su parte, ganaba 14,5 millones de dólares y había marcado 50, lo que daba 290.000 dólares por gol.

A lo que Bolsonaro reaccionó: "El banco de preguntas de Enem no es de mi gobierno, es de gobiernos anteriores. Sigue habiendo cuestiones ridículas, ridículas, lidiar con asuntos... Comparar mujeres jugando al fútbol y hombres. ¿Por qué Marta gana menos que Neymar? No es necesario compararlo. El fútbol femenino todavía no es una realidad en Brasil", sentenció el mandatario brasileño.

Además, Bolsonaro agregó que "lo que gana Neymar al año, no todos los equipos de fútbol juntos en Brasil lo ganan al año. ¿Cómo le vas a pagar a Marta el mismo salario? A esto se le llama iniciativa privada. La que gana el sueldo, la que muestra a dónde debe ir el mercado. Se hacen preguntas absurdas predicando siempre la igualdad, pero desde abajo".

Tras las declaraciones del presidente de Brasil, la futbolista Marta publicó un mensaje en sus redes sociales, aunque no fue clara a quien fue dirigido. "Algunos serán recordados como los mejores de la historia, otros...".