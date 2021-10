Graves denuncias de compañero de Falcao García: Rayo Vallecano no le paga y duerme en el piso

"En el apartamento somos siete para cuatro habitaciones, hay dos baños, pero solo funciona uno. Hay un baño para siete jugadores que entrenamos a la misma hora. En dos de las habitaciones no hay ni cama, solo hay un colchón", fueron las palabras de Jean Paul N'Djoli, a 'El Larguero'.

El joven futbolista francés arremetió contra Rayo Vallecano y denunció inconsistencias en las promesas que le hizo el club a Jean.

"Me gustaría sobre todo entender por qué. ¿Por qué me han propuesto un primer contrato y después de un mes otro diferente, sin ni siquiera decirme que no había sido firmado por su parte... ¿Por qué me dejan así un mes, jugando, conociendo a todo el mundo de la plantilla, incluso marcando goles? Sin ni siquiera poder hablar de eso con ellos...", añadió.

Y concluyó: "Tenemos un sofá en el salón, pero no nos podemos ni sentar porque hay agujeros. El club no le paga a la persona que viene a cocinar y a limpiar, entonces tampoco hace la compra porque no le pagan. Lógicamente no va a trabajar gratis para nosotros. Pagamos nuestra propia comida con el dinero que nos dan nuestras familias. A los más jóvenes tratamos de ayudarlos entre todos".

Publicidad

Rayo Vallecano no se ha pronunciado de manera oficial al respecto y todos los periódicos del mundo viralizaron esta noticia, que sacude la interna de los de Vallecas.