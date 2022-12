Con dieta y tenis, el peruano Paolo Guerrero se prepara para el Mundial

El atacante, que cumple una sanción de la FIFA de seis meses por dopaje, se prepara para jugar con su seleccionado la Copa Mundo de Rusia 2018.

"Tengo que seguir dieta para no subir de peso y por eso trato de hacer varios deportes, como el tenis", dijo Guerrero a periodistas durante un acto público organizado por una multinacional electrónica.

"Después de todo lo que me pasó, tengo que tener mucha fuerza de voluntad y estar fuerte de la cabeza porque es difícil prepararse solo", comentó el delantero del Flamengo.

Alejado de los campos de fútbol desde noviembre por una sanción por dopaje, el jugador de 34 años aseguró que no "solo la preparación física es fundamental sino también la mental".

La FIFA redujo en diciembre la sanción de un año a seis meses, luego que el jugador apelara.

"Veo fútbol en televisión y me desespero, pero mi mamá y mi papá ya saben cómo controlarme. Siempre me dan consejos para que no baje la cabeza y no me decaiga", indicó.

El delantero reveló que tuvo la oportunidad de cenar con el técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, quien le manifestó que no tiene ninguna preocupación por él en el lado futbolístico, pero le pidió que llegue bien físicamente al Mundial de Rusia-2018, que arranca en junio.

"Tengo que estar bien físicamente porque en el Mundial se juega en alto nivel. El profesor quiere que esté concentrado y enfocado. Los jugadores que no estén enfocados o concentrados, no los va a convocar", aseguró.