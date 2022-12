Con Messi y Cristiano: el equipo de lujo que pudo tener Arsene Wenger de jugadores que no fichó

Varios de ellos fueron rechazados por el histórico entrenador francés que estuvo al frente por dos décadas del Arsenal; mientras que, a algunos, fueron otros equipos los que al final se los terminaron llevando.

Ya son conocidas en el mundo del fútbol las oportunidades que tuvo Arsene Wenger, dichas por sus propios protagonistas, de tener bajo sus órdenes a los mejores jugadores del mundo.

Lejos de haber formado uno de los planteles del Arsenal más destacados y recordados del balompié internacional, el técnico francés por haber rechazado a los jugadores o porque otros equipos se los terminaron llevando; pudo tener un equipo de lujo.

“En la vida hay que vivir con remordimientos, con negocios fallidos y uno de ellos fue Messi. Cuando en 2003 fichamos a Cesc Fábregas, tuvimos conversaciones con Leo Messi. En aquella época, que estábamos al nivel del Barcelona, podíamos construir equipos juveniles fuertes con buenos jugadores", dijo en su momento Wenger, lamentándose la oportunidad que dejó escapar con el astro argentino.

Incluso, en esa ocasión el francés también aseguró que junto a Fábregas también viajó a Inglaterra Gerard Piqué, a quien terminó rechazando tras haberlo visto entrenar con el Arsenal.

Recordado el caso del sueco Zlatan Ibrahimovic, quien hasta poso con la camiseta del equipo de Londres y señaló así su breve paso por los ‘gunners’.

“Arsène me dio la famosa camiseta roja y blanca con el nº 9 y el nombre impreso de Ibrahimovic y yo estaba tan contento que incluso me hice una foto. Fue un momento fantástico para mí. El Arsenal era un gran equipo entonces así que esperé a que (Wenger) me convenciera para fichar. Pero ni siquiera lo intentó. En realidad, nunca me hizo una oferta seria. Es más, me dijo que quería ver lo bueno que era, que me sometiera a una prueba. No me lo podía creer. Yo pensé: ‘No, Zlatan no hace pruebas’”. “Pensé: ‘¿Me conoces o no? Porque si no me conoces no puedes quererme”, afirmó.

Sin embargo, no en todas fue el ojo del técnico francés el que falló, pues en el caso de Cristiano Ronaldo, otras de las figuras de los últimos años, fuel el portugués quien al tener sobre la mesa la oferta del Manchester United y el Arsenal, al final eligió el equipo que por entonces era dirigido por Alex Ferguson.

A todos los anteriores los complementan nombres de la talla de Gianluigi Buffon, Vicent Kompany, Yaya Toure, Xabi Alonso, Raphael Varane, Jadon Sancho y Paul Pogba.

Este es el equipo de lujo que pudo tener Arsene Wenger en el Arsenal:

