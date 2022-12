Con varias sorpresas: así quedó conformado el once ideal de la FIFA, en la gala 'The Best' El español Sergio Ramos, el brasileño Marcelo Viera, el belga Eden Hazard y el croata Luka Modric, jugadores del Real Madrid, y el argentino Lionel Messi y el holandés Frenkie De Jong, del Barcelona, forman parte del once ideal de la FIFA, elegido es