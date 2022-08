Conmovedor mensaje de Fernando Uribe ante el fallecimiento de María Elena, su mamá

Fernando Uribe pasa por momentos difíciles luego del fallecimiento de su madre, pero a través de sus redes sociales se reportó y dejó un conmovedor mensaje.

El delantero del Junior publicó una foto junto a María Elena Hincapié, su progenitora, quien luchaba contra un cáncer, y acompañó la imagen de un texto lleno de cariño.

“Mamá. Y es en estos momentos que llegan los recuerdos más escondidos y se transforman en una avalancha de emociones dentro de mi cabeza, no hay manera en la vida de expresar el sentimiento que genera la partida de una mamá, hoy solo puedo decir gracias Dios, gracias porque me diste la bendición de tener una madre bondadosa, generosa, humilde de corazón, agradecida hasta más no poder, alegre, fuerte, valiente, decidida, y por sobretodo protectora a través de la oración”, escribió.

Seguido a eso, expresó su tristeza por tener que despedirse de su madre, dejando un gran vacío en él y su familia.

“Hoy tengo que decirte hasta pronto madre hermosa, hasta pronto en esta vida física, frágil, tan incierta, pero hasta siempre en nuestras almas, en nuestros corazones, hasta siempre porque hoy puedo decir que mis hijas son la continuación de lo que tú me diste, lo que me enseñaste, ellas tienen un pedacito de TI a través de lo que yo he podido transmitirles y que no habría podido hacerlo si no lo hubiera aprendido de la mejor”, agregó.

Para terminar, Uribe Hincapié le agradeció a su progenitora por todo lo que le brindó en su vida: “Gracias María Elena, gracias MAMÁ. Vuela alto y sin nada que reprocharte, por el contrario, orgullosa de la familia que formaste y las vidas que transformaste”.

En la publicación varios excompañeros del delantero le dejaron mensajes de condolencia y mostraron su apoyo en este difícil momento.