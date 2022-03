Conozca el desolador relato de este jugador argentino: su familia quedó varada en Ucrania

Tras es el conflicto provocado en Ucrania, Gerónimo Poblete, jugador argentino; habló para 'Radio La Red' acerca de la angustiante situación que está viviendo su familia en el país ucraniano en consecuencia de la guerra iniciada por Rusia.

El jugador había fichado recientemente por Metalist Kharkov, equipo de Ucrania, y se encontraba en Turquía preparando la pretemporada del club en el momento que estalló la guerra, y su familia se quedó en Jarkov, una de las ciudades ucranianas más afectadas por las fuerzas militares rusas.

“Estoy en Turquía con el equipo y debíamos regresar el día 24 a Jarkov. Fue la mañana de la invasión a Ucrania y nos cancelaron el vuelo obviamente. Quedé en Turquía y mi familia en Jarkov. Hablo minuto a minuto, no puedo salir del teléfono, para que me digan como están ellos” , contó el ex jugador de San Lorenzo.

Gerónimo destacó que su pareja y sus dos hijos, actualmente se encuentran en el subsuelo de un hotel desde el 24 de febrero: "Cuando pasan minutos sin responderme me pongo inquieto. Ellos se encuentran en el subsuelo del hotel que estábamos porque nos íbamos a mudar a la nueva casa a los poquitos días".

El jugador argentino, mencionó la angustia que ha vivido desde que su familia quedó varada en Ucrania, cuya situación le está afectando de manera muy intensa: “Son momentos muy angustiantes, no puedo dormir, no puedo comer, no puedo respirar, pensando que ellos estén bien”.