Conozca la verdadera razón por la que Erling Haaland decidió no ir al Real Madrid

Erling Haaland es el máximo anotador en lo que va la Premier League esta temporada, en solo seis fechas ya tiene casi el doble de goles que de partidos jugados con la camiseta del Manchester City, club al que llegó en el último mercado de pases proveniente del Borussia Dortmund, de Alemania.

En el club alemán sus números fueron asombrosos: 86 goles en 89 partidos para el joven noruego que recién tiene 22 años razón por la que varios clubes quisieron hacerse con sus servicios, entre esos, el gigante europeo Real Madrid.

Sin embargo, Haaland terminó llegando a la ciudad de Manchester para ponerse la camiseta que alguna vez supo vestir su padre, el ex futbolista Alf-Inge Haaland, y el club del cual el delantero era seguidor desde pequeño: el Manchester City. Sin embargo, se ha conocido la verdadera razón por la cual el noruego decidió no ir a Madrid y sí a la ciudad inglesa.

Según se pudo ver en un adelanto de su documental "Haaland, la elección" que estará disponible en la plataforma 'Viaplay', el hoy número 9 del City y su padre fueron consultados por la decisión de no ir al máximo campeón de la Champions League y su respuesta tuvo que ver con la competitividad del delantero.

Su padre fue claro, Haaland necesitaba un equipo donde él fuera un jugador importante y con la gran actuación de Karim Benzema en el 'merengue', el equipo ideal era el Manchester City que además se desprendió de Gabriel Jesús quien ficho con el Arsenal de Inglaterra.

Además también peso la prioridad del Madrid: contratar al francés Kylian Mbappé, aunque finalmente fue un deseo frustrado por el jugador del PSG que decidió renovar con el conjunto parisino y no ir al fútbol español.

A pesar de que Erling Haaland no este portando los colores del Real Madrid en esta temporada, no le cerró la puerta y le dio un guiñó a la institución blanca, cuando le preguntaron cómo se podía decirle que no al Real Madrid, el delantero respondió: "No puedes hacerlo realmente".