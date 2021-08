Conozca los detalles de la deuda millonaria que habría entre Fredy Rincón y Juan Carlos Henao

Tremendo lío tiene Fredy Rincón, exfutbolista de la Selección Colombia, con Juan Carlos Henao, quien atajó en Once Caldas y es uno de los máximos referentes del club. Al parecer, el exatacante le debería un pago de 110 mil dólares al portero ya retirado.

Cabe resaltar que este caso inició hace 15 años. Henao había finalizado su vínculo con Sao Paulo de Brasil y el club debía entregarle 110 mil dólares, dinero que nunca vio el exguardameta. Dicha cifra, al parecer, Rincón la habría tomado; sin embargo, el propio exfutbolista declaró que esa plata sigue en Brasil, contó en 'Deportes sin Tapujos'.

Por eso, en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Henao contó en lo que va este tema y dejó claro que ha intentado conciliar de buena manera, pero Rincón se ha mostrado esquivo e incluso "intimidante" y todo se definirá desde el plano jurídico.

"Quiero aclarar porque yo no lo demande por enriquecimiento ilícito, yo a él nunca lo traté de ladrón, si revisan las grabaciones desde que empezó la demanda, este tema siempre se ha dado en buenos términos, simplemente él se apropio de un dinero mío en Brasil, hablamos con Fredy en y él me dijo en la cara que lo había cogido y que lo había gastado", contextualizó el exportero de Once Caldas.

"Él me dijo que el dinero lo había pagado al sindicato de jugadores de Brasil, yo le creí y luego pregunté al sindicato y me dicen que Fredy nunca ha hecho tal cosa. Esto me tiene muy dolido, nunca lo quise demandar", agregó Juan Carlos Henao en 'Blog Deportivo'.

"Al principio hablamos muy bien, luego se colocó en tono agresivo y se me dio la posibilidad de buscar a mi abogado para volver a tener un acercamiento con él y su reacción fue intimidante, se usaron malos términos y nos dijo que hiciéramos que quisiéramos, y, desde ahí, tomamos la decisión de entablar una demanda", señaló el antioqueño.

"El abogado del sindicato fue testigo de cuando él tomó el dinero y el presidente del sindicato me dijo que está dispuesto para dar declaraciones; repito, nunca lo traté mal, yo soy muy tranquilo, si no fuera así no pelearía por un dinero que no me adeudan", continuó Henao.

Finalmente, Henao aseguró que "yo quiero conciliar con él pero no hay forma, yo no soy de pelea, pero tengo todas las pruebas, la gente sabe que soy una persona tranquila".