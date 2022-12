Continúan las denuncias contra Antonio González, tras escándalo de foto íntima con futbolista

El dirigente del Rubio Ñu de Luque sigue en el ojo del huracán tras revelarse nuevas acusaciones en su contra, relacionadas con acoso sexual hacia los futbolistas del club paraguayo.

Luego de varias semanas en las que causó polémica la foto íntima de Antonio González, dirigente del club paraguayo Rubio Ñu de Luque con el futbolista Bernardo Gabriel Caballero; siguen las acusaciones en su contra.

Luego del caso de Bernado Caballero, surgió una denuncia por parte de la madre de un joven por hechos ocurridos en el año 2010.

Posteriormente, se conoció el testimonio de Fermín Morinigo en un programa local, donde reveló la extorsión y las amenazas que recibía por parte de González para que el juvenil tuviera relaciones sexuales con él.

Ahora este miércoles, se conoció un nuevo caso en el que se involucra a Miler Florencio Gómez, quien protagonizó un duro cruce mediático durante el programa ‘La Oral Deportiva’.

El futbolista contó cómo Antonio González lo contactaba. “Primero quería que fuera de acompañante en un casamiento, luego me mensajeó, ‘Vení, te voy a chupar todo’, me decía", confesó el futbolista.

Adicionalmente, el futbolista detalló que González le secuestró su motocicleta

"No fui más a Rubio Ñu. Hasta que otro dirigente me llamó y me pidió que fuera. Fui el viernes y González mandó cerrar los portones para que no saliera. Me quiso sacar los botines, pero le dije que eran míos, entonces me sacó la llave de mi moto. Yo salté por el tejado y me escapé", narró la víctima.

El dirigente de Rubio Ñu tiene una orden de detención impuesta por la fiscal Teresa Martínez.