Copa Élite Internacional y Camilo Zúñiga, una alianza por el crecimiento del fútbol formativo

La Copa Élite Internacional está en disputa por estos días en Bogotá, y equipos de varias partes del país dicen presente en busca del título de este certamen, que tiene como gran imagen al exfutbolista Camilo Zúñiga .

De hecho, el otrora lateral derecho antioqueño, habló con GolCaracol.com este jueves y contó un poco de las razones por las que se encuentra en este proyecto que busca darle la oportunidad a muchos jóvenes para buscar el camino del bien en este deportes y por supuesto, intentar que lleguen a ser profesionales.

Publicidad

“Siempre para mí lo que tiene que ver con los jóvenes, procesos, siempre estaré. Cuando me hicieron la invitación no lo dudé, me encanta que los jóvenes, y más con la Copa Élite, se acercan de los amateur a los de formación, con los de proyección. Contento con este proyecto y con la compañía de todos lo sacaremos adelante y los muchachos podrán cumplir sus sueños”, afirmó de entrada en charla con este portal.

Pero, ¿de dónde nació la idea de hacer la Copa Élite Internacional?

Javier Ortiz, director de este campeonato y que viene impulsando el fútbol en nuestro país, también atendió a Gol Caracol para contar un poco más de los detalles del torneo.

Publicidad

“Lo basamos en una oportunidad real de acercar ese fútbol juvenil al profesional, es una plataforma para apoyar todo ese tipo de procesos y esta copa funge como algo real para que los sueños de los chicos se hagan realidad. En ese proceso Camilo Zúñiga se ha vinculado a lo que estamos desarrollando, es parte, es protagonista”, afirmó de entrada.

Por la misma línea, Ortiz mencionó que “la Copa Élite nació de los jóvenes que tienen este sueño, ¿qué hemos hecho?, tenemos una categoría sub-17, que es de las más optimas en formación. Hemos creado este torneo en dos partes, este que es con cuatro clubes profesionales, de los cuales uno es el New England Revolution de Estados Unidos y cuatro clubes academias, que tres son clasificados en torneos. Eso hace la diferencia, con estos torneos previos queremos llegar a muchos lugares, de encontrar chicos, que de pronto no tienen los recursos. Cada ciudad elige un ganador y se van eliminado hasta llegar acá a Bogotá para competir. Todo eso es apoyado por procesos de visoria”.

Publicidad

Para terminar, Camilo Zúñiga resaltó la importancia que tiene no solo orientarlos desde la parte del fútbol, sino como personas que vayan por el buen camino.

“Lo más importante acá es el ser, la persona, no solo formar deportistas. Creo que ahí es donde está la importancia de este torneo, de la fundación que lleva haciendo este tipo de labor social. Son jóvenes que podrían estar quien sabe dónde, acá les damos la oportunidad. Lo que quiero resaltar es la organización, los muchachos están en buen hotel, transporte, logística. Es de admirar, muy contento por hacerme parte de este proyecto”, concluyó el exfutbolista con pasos en equipos como Siena, Nápoles, Watford, Bolonia y Atlético Nacional.