Corinthians pidió mano dura para hincha de Santos que golpeó a Cássio

Corinthians pidió este jueves sanciones a los hinchas responsables de agredir al portero Cássio en el partido del miércoles con Santos por los octavos de final de la Copa do Brasil.

"Corinthians lamenta y considera inaceptable la violencia sufrida por nuestros deportistas y la comisión técnica el miércoles en (el estadio de) Vila Belmiro", comunicó el conjunto de la ciudad de Sao Paulo a través de sus redes sociales.

Después de la derrota a domicilio frente a Santos por 1-0, que aún así le permitió a Corinthians avanzar a los cuartos de final de la Copa do Brasil gracias a su goleada por 4-0 en la ida, fanáticos invadieron la cancha al final del partido y Cássio resultó agredido.

La intervención del atacante Marcos Leonardo y de otros jugadores de Santos evitó que Cássio y otros futbolistas y miembros del cuerpo técnico del Corinthians sufriesen agresiones más graves.

"Petardos, invasión a la cancha y agresión a nuestros deportistas tornaron peligrosa la salida de la cancha, que fue dominada por un clima extremadamente hostil. Después del susto todos nuestros profesionales están en seguridad", apuntó el Corinthians.

Sin embargo, el 'Timao' advirtió que tomará "las medidas pertinentes y pedirá las sanciones para que escenas como éstas no se repitan".

En entrevista este jueves al canal TV Bandeirantes, Cássio lamentó el hecho, afirmó que "no se puede generalizar" al referirse al comportamiento de los hinchas de Santos, pero alertó que "faltó poco para una tragedia".

El entrenador de Corinthians, el portugués Vítor Pereira, recordó que en su paso por clubes de Turquía y de Grecia vivió "situaciones idénticas a esa".

"Eso, de hecho, no es fútbol. El fútbol no puede ser eso. Sé que el Santos no está pasando por una buena fase, hay mucha frustración, pero no se puede pasar del límite. Si dejamos de tener seguridad no podrá haber fútbol", dijo Pereira durante la rueda de prensa posterior al partido.

Uno de los mayores ídolos en la historia del Santos, el delantero del PSG francés y de la selección brasileña, Neymar, también lamentó lo ocurrido en el estadio paulista.

"Estoy triste por la derrota del Santos, pero lo que más me entristeció fue ver la actitud de ese hincha. En los momentos acalorados es cuando tomamos actitudes que nos hacen arrepentirnos y nos dejan con vergüenza. Espero que esto sirva de lección para todos los hinchas", escribió Neymar en las redes sociales.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo informó este jueves que cinco personas, todos de sexo masculino y con edades entre los 20 y 33 años, fueron detenidas por los incidentes ocurridos en el estadio y responderán ante la Justicia en libertad.